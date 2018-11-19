اصابة, بالغة, لمعلم, مدرسة, باطلاق, نار, في, اللقية, بالنقب,

اصيب رجل يعمل مدرسا في اللقية بالنقب باصابات بالغة الخطورة اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق نار خلال تواجده في سيارته في احد احيا ءالبلدة .

وتم نقل المعلم الى المستشفى بعد ان اصيب باصابات حرجة , لاستكمال علاجه هناك .وقد استنفرت الشرطة الى المكان وباشرت التحقيق في ملابساته .