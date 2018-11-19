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اصابة بالغة لمعلم مدرسة باطلاق نار في اللقية بالنقب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب رجل يعمل  مدرسا في اللقية بالنقب باصابات بالغة الخطورة اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق نار خلال تواجده في سيارته في احد احيا ءالبلدة .



وتم نقل المعلم الى المستشفى بعد ان اصيب باصابات حرجة , لاستكمال علاجه هناك  .


وقد استنفرت الشرطة الى المكان وباشرت التحقيق في ملابساته .




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