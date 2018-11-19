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عجز الأونروا ينخفض إلى 21 مليون دولار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، بيبر كرينبول، أن العجز المالي للأونروا انخفض إلى 21 مليون دولار.



وعلى هامش الاجتماع التنسيقي للوكالة في البحر الميت في الأردن، قال كرينبول في مؤتمر صحفي، إن "العجز المالي انخفض من 446 مليون دولار إلى 21 مليون".


وأشار كرينبول إلى أن القرار الأمريكي بوقف الدعم وضع الوكالة أمام طريق مظلم.


وفيما يتعلق بفلسطينيي سوريا، قال كرينبول: "هناك 430 الف لاجئ فلسطيني داخل سوريا مشردين"، مشيراً إلى أن الوكالة تواصلت مع السلطات السورية لإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى المخيمات بشكل تدريجي.


وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.




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