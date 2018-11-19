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رجل غير قادر على الابتسام يجد عروسا تعاني من نفس المشكلة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



التقى رجل وامرأة ولدا بشذوذ خلقي نادر جدا يمنعهما من الابتسام، وأعلنا رغبتهما في الزواج وتكوين عائلة.



ويعاني كل من البريطاني أليكس باركر (45 سنة) والأمريكية إيرين سميث (38 سنة) من شلل العصب الوجهي "متلازمة موبيوس - Mobius " منذ ولادتهما. وهذه المتلازمة تمنع المصاب من تغيير تعابير وجهه في جميع الظروف، كما أنها تسبب صعوبة في الكلام والمص والبلع وقد تكون مصاحبة بشواذ تشريحية ومشكلات صحية أخرى.


ويوجد في العالم أقل من ألف شخص يعانون من هذه الحالة، ومع ذلك تمكن باركر وسميث من التعارف من خلال موقع خاص للأشخاص الذين يعانون من هذه المتلازمة، وبعد أربعة لقاءات قررا الزواج وإنجاب أطفال، وقد أكد لهم الخبراء بأن أولادهم قد لا يرثون هذه المتلازمة.


ويقول باركر: "بسبب عجز خطيبتي عن تغيير تعابير وجهها يصعب علي قراءة مشاعرها.. لكنها عندما تكون سعيدة أعرف ذلك إذ تميل برأسها جانبا وتقول أووووو".


ويدرك كل من الثنائي عندما يكون مزاج الآخر سيئا أوغاضبا.




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