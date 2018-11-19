برشلونة, غير, مقتنع, بإمكانية, إصلاح, ديمبلي,

يواجه الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة ومنتخب فرنسا، احتمال الرحيل عن ناديه، خلال الفترة المقبلة، بعدما بدأت الإدارة تفقد الأمل في إمكانية التزامه مستقبلا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن إدارة برشلونة حددت سعر بيع ديمبلي خلال الفترة المقبلة، حيث سيطلب الحصول على 88.7 مليون جنيه إسترليني، من الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب.وأضاف التقرير أن هناك اهتمام كبير باللاعب من عدة أندية إنجليزية، أبرزها ليفربول وآرسنال.وكانت أزمة برشلونة مع ديمبلي، بدأت منذ غيابه عن التدريبات بحجة المرض، ولكن بعد الكشف عليه، اكتشف النادي كذب اللاعب.وأخبرت الإدارة ديمبلي بأنه يجب تحسين سلوكه في الفترة المقبلة، ولكنها ترى أنه سيكون من الصعب على اللاعب التغيير.يذكر أن ديمبلي انتقل الصيف قبل الماضي، إلى برشلونة، قادمًا من بوروسيا دورتموند في صفقة وصلت قيمتها إلى 96.8 مليون إسترليني، ترتفع إلى 135.5 مليون إسترليني بعد الحوافز.