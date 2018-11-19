تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

برشلونة غير مقتنع بإمكانية إصلاح ديمبلي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يواجه الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة ومنتخب فرنسا، احتمال الرحيل عن ناديه، خلال الفترة المقبلة، بعدما بدأت الإدارة تفقد الأمل في إمكانية التزامه مستقبلا.



وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن إدارة برشلونة حددت سعر بيع ديمبلي خلال الفترة المقبلة، حيث سيطلب الحصول على 88.7 مليون جنيه إسترليني، من الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب.


وأضاف التقرير أن هناك اهتمام كبير باللاعب من عدة أندية إنجليزية، أبرزها ليفربول وآرسنال.


وكانت أزمة برشلونة مع ديمبلي، بدأت منذ غيابه عن التدريبات بحجة المرض، ولكن بعد الكشف عليه، اكتشف النادي كذب اللاعب.


 وأخبرت الإدارة ديمبلي بأنه يجب تحسين سلوكه في الفترة المقبلة، ولكنها ترى أنه سيكون من الصعب على اللاعب التغيير.


يذكر أن ديمبلي انتقل الصيف قبل الماضي، إلى برشلونة، قادمًا من بوروسيا دورتموند في صفقة وصلت قيمتها إلى 96.8 مليون إسترليني، ترتفع إلى 135.5 مليون إسترليني بعد الحوافز.




كلمات متعلقة

برشلونة, غير, مقتنع, بإمكانية, إصلاح, ديمبلي,

تابعونــا

كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ 2018-12-17 | 22:10:50

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الاثنين، إنه متحمس للغاية، للعودة إلى...

إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-12-17 | 18:25:09

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا،...

رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" 2018-12-17 | 14:30:13

في تصريح هو الأول من نوعه، كشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس...

مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة 2018-12-17 | 13:35:00

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية لبعض الفرق كما هو...

ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين" ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين" 2018-12-17 | 12:15:08

حط فريق ريال مدريد الإسباني، الاثنين، رحاله بالعاصمة الإماراتية أبوظبي،...

مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو 2018-12-17 | 11:10:49

عبر نجم ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، عن غضبه من تصرف كريستيانو رونالدو...

رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة 2018-12-17 | 08:32:27

لم يشارك كريستيانو رونالدو سوى في 21 مباراة مع يوفنتوس منذ انتقاله الصاعق إلى...

ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة 2018-12-16 | 23:23:31

اكتسح برشلونة مضيفه ليفانتي، بنتيجة (5-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على...

صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 2018-12-16 | 17:27:33

يسعى ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لإنهاء 2018 بطريقة مميزة، وذلك بتصدر قائمة هدافي...

برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس 2018-12-16 | 13:21:35

قال تقرير صحفي، إن برشلونة الإسباني، كثف اتصالاته مع ممثلي نجمي أياكس أمستردام،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ام الفحم بلدية تحرير مخالفات تنظيم حركة السير سائقين سيارات محمد ملحم نشأت تمديد اعتقال المحكمة عملية تل ابيب مصرع شاب تصادم حادث طرق مروع مدخل مدينة رهط شاحنة سيارة خصوصية عطار الملاحي لدغة افعى سامة مواطن الشمال ابتلعت فأرا مستشفى صفد زيف سخنين تحتفل تخريج 5 أطباء جدد بوخارست رومانيا جامعة مسيرة كشفية كفر مندا قرب حلول عيد الفطر السعيد قرية اهالي اطفال يعقوب شاهين بيت لحم اللقب اراب ايدول مطار الاردن عمان وصول النجم حفل استقبال صالح حصارمة مدرب أشبال شبيبة ب اسرائيل البعنة تعيين الاتحاد العام كرة القدم ماراتون رياضيات استعدادا بجروت غدا الاثنين الناصرة طلاب مجلس الوزراء يصادق على تعيين المحامية مريم كبها مفوضة قطرية شؤون المساواة في فرص العمل‎كفر مندا جثة محروقة العثور الشرطة مكب نفايات بلدة قرية الشرطة مسجاف صندوق خلفي وضع طفله سيارة من مركز البلاد شرطة توقيف تحقيق يجد له مكاناالتفافي الناصرة اضرار سيارة اطلاق نار الشرطة تحقق اليوم الاحد بلدية الناصرة اجتماع العنف تظاهرة رفع شعارات علي سلام شرطة المدينة طارئ جلسة مكافحة طفل الطيرة سقط ارتفاع أمتار 3 مدينة بيلينسون مستشفى رأس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com