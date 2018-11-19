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مها المصري وابنها وابنتها يمثلون معًا في عمل واحد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انضمت الفنانة السورية القديرة مها المصري إلى قائمة أبطال مسلسل البيئة الشامية “سلاسل ذهب”، للكاتب سيف رضا حامد، والمخرج إياد نحاس، وإنتاج شركة “غولدن لاين”.



انضمام مها الى العمل سيعيدها إلى الدراما السورية بعد غياب طويل، بسبب عدم تلقّيها العروض أو الأجور المناسبة، على الرغم من زيارتها دمشق لفترات طويلة، على الرغم من إقامتها برفقة ابنتها الفنانة ديمة بياعة في دبي خلال السنوات الماضية.

 ولن تكون مها الوحيدة من عائلتها الفنية التي انضمت للعمل، فقد سبقتها ابنتها ديمة بياعة التي ستشارك ببطولة العمل، فيما سيكون نجلها الفنان طيف ابراهيم ممثلًا في العمل أيضًا.

وطيف هو ابن الفنانة مها المصري من زوجها المخرج الراحل عدنان ابراهيم.


هذا ويبدأ المخرج إياد نحّاس خلال الأيام القليلة المقبلة، عمليات تصوير “سلاسل دهب” في العاصمة دمشق، ليكون جاهزًا للعرض خلال شهر رمضان المقبل في عام 2019.




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