استعدوا - منخفض جوي ماطر نهاية الأسبوع

توقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد نهاية الأسبوع الجاري بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة سيمتد تأثيره على عدة أيام جالباً كميات وفيرة من الأمطار لمختلف المناطق وبفترات مختلفة.وأضاف الراصد الجوي أن المنخفض سيبدأ بشكل تدريجي يوم الخميس بهطول أمطار محلية فوق أجزاء مختلفة من فلسطين تتفاوت شدتها بين منطقة وأخرى، ولكن الأفضلية ستكون يوم الخميس للمناطق الشمالية والساحلية نظراً لمكان تمركز المنخفض الجوي. وفي يوم الجمعة من المتوقع أن تسقط الأمطار فوق معظم المناطق مع انخفاض أضافي على درجات الحرارة.وسيستمر المنخفض الجوي يومي السبت والأحد مع تساقط كميات جديدة من الأمطار فوق كافة المناطق وسط أجواء باردة بوجه عام، وأفضلية للمناطق الوسطى والجنوبية من لبلاد. وفي يوم الاثنين يتراجع تأثير المنخفض الجوي مع استمرار الفرصة قائمة لأمطار على بعض المناطق.