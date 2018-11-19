تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أمير كرارة بأول صورة من كواليس كلبش 3 لرمضان 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر مخرج مسلسل ​كلبش 3​ بيتر ميمي عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة مع ​أمير كرارة​ من كواليس تصوير هذا العمل.



وعلّق على الصورة قائلة: "كلبش 3 سليم الانصاري".


الجدير ذكره ان أمير كرارة بدأ اليوم السبت بتصوير هذا المسلسل في لبنان، ويضم العديد من الممثلين غيره وهم هيثم أحمد زكي، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد محمود عبد العزيز، أحمد صلاح حسني، ​أشرف زكي​، ​أحمد حلاوة​، ​هالة فاخر​، محمود البزاوي، دينا فؤاد، ريم مصطفى، محمد لطفي، ريم مصطفى، ضياء عبد الخالق، إنتصار، ومن تأليف باهر دويدار.




كلمات متعلقة

أمير, كرارة, بأول, صورة, من, كواليس, كلبش, 3, لرمضان, 2019,

تابعونــا

كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة 2018-12-17 | 14:30:56

احتفلت الفنانة السورية كندة حنا بعيد ميلادها الـ34 في أجواء عائلية دافئة بمنزلها،...

اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها 2018-12-17 | 12:15:56

تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية...

ياسمين عبد العزيز من الجيم: “عاش يا وحش” ياسمين عبد العزيز من الجيم: “عاش يا وحش” 2018-12-17 | 10:52:55

نشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر حسابها على “إنستجرام”، بصحبة مدرب كمال...

رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح 2018-12-17 | 08:35:20

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صور منها عبر صفحتها...

اليسا: “انا ما بقدر جيب ولد ولكن” اليسا: “انا ما بقدر جيب ولد ولكن” 2018-12-16 | 22:30:20

كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن عدم قدرتها على الانجاب بسبب آثار علاجها من...

اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها 2018-12-16 | 17:26:08

تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية...

ملكة جمال سوريا السابقة تعلن طلاقها رسمياً ملكة جمال سوريا السابقة تعلن طلاقها رسمياً 2018-12-16 | 08:12:04

أعلنت ملكة جمال سوريا السابقة ​سارة نخلة​ انفصالها بشكل رسمي عن الممثل المصري...

“توت اخت هالعيشة”… عنوان اغنية لبنانية 18+ “توت اخت هالعيشة”… عنوان اغنية لبنانية 18+ 2018-12-15 | 17:35:32

أصدر الفنان اللبنانية يوري مرقدي أغنية جديدة تحمل عنوان ″توت″، وذلك عبر قناته...

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها 2018-12-15 | 08:27:01

تحتفل المطربة اللبنانية، ماجدة الرومي، بعيد ميلادها الـ 62، ويحتفل معها ملايين...

سما المصري تصدم متابعيها :"أنا بقرة بجد" سما المصري تصدم متابعيها :"أنا بقرة بجد" 2018-12-14 | 15:05:08

نشرت الفنانة ​سما المصري​ صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids غرق ساب وفاة مصرع سباحة بركة نتسيرت عيليت اسعاف شرطة جنى أمارة زلفة قرية وفاة الطفلة تدهور مفاجئ حالتها الصحية مستشفى تشييع أمين عمر دراوشة الناصرة علامات طعن جثة وفاة تشييع جثمان اكسال الشاب وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا مشتبه تحرش جنسي افعال مشينة ادلة قاعدة الشرطة التحقيق الشيخ كمال خطيب امر منع سفر حارج البلاد وزير الداخلية اضراب مستشفيات حكومية البلاد اليوم الخميس لمدة 24 ساعة تقليصات وزارة المالية تمديد اعتقال محكمة رئيس التجمع عوض عبد الفتاح حزب اموال ملايين شواقل اصابة شاب متوسطة تعرضه طعن حادث مستشفى قرية نحف تحقيق شرطة اسعاف حسين محاجنة ام الفحم مقتل رمياض رصاص اطلاق نار شرطة اسعاف سائحين اضرام حرق النار سيارة وادي حمام مشتبهين شبان سقطت عليه سيارة كراج مدينة عامل عكا حادث عمل اسعاف شرطة اصابة خالفات سير حملة شرطة تحرير ام الفحم سيارات مكثفة جتدي اشتبه وجود مشتبه سكين اطلاق نار القطار الخفيف حيفا أفعى داخل خزانة الكهرباء جت قرية موظف شركة الكهرباء صعقة كهربائية وصمة عار شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت المحكمة العليا السجن الفعلي 6 اشهر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com