أمير, كرارة, بأول, صورة, من, كواليس, كلبش, 3, لرمضان, 2019,

نشر مخرج مسلسل ​كلبش 3​ بيتر ميمي عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة مع ​أمير كرارة​ من كواليس تصوير هذا العمل.

وعلّق على الصورة قائلة: "كلبش 3 سليم الانصاري".الجدير ذكره ان أمير كرارة بدأ اليوم السبت بتصوير هذا المسلسل في لبنان، ويضم العديد من الممثلين غيره وهم هيثم أحمد زكي، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد محمود عبد العزيز، أحمد صلاح حسني، ​أشرف زكي​، ​أحمد حلاوة​، ​هالة فاخر​، محمود البزاوي، دينا فؤاد، ريم مصطفى، محمد لطفي، ريم مصطفى، ضياء عبد الخالق، إنتصار، ومن تأليف باهر دويدار.