محمد, صلاح, يرد, على, الطفلة, المصرية, صاحبة, اللافتة,

خلال مباراة منتخب بلادها مع تونس، الجمعة، في تصفيات بطولة أمم أفريقيا التقطت الكاميرات طفلة مصرية تحمل لافتة توجه رسالة إلى النجم المصري محمد صلاح.

وكتبت الطفلة على اللافتة باللغة الإنجليزية : " صلاح أرجوك أن تسجل، أريد أن أذهب إلى البيت، لدي واجب".وبعد نهاية المباراة كانت المفاجأة، إذ رد النجم المصري بشكل مباشر على اللافتة قائلا عبر حسابه على تويتر: " لقد حاولت فعلا من أجل أن تغادري مبكرا، وأنا أعتذر اعتذر لأنني أبقيتك هنا حتى الدقيقة الأخيرة. آمل أن مدرستك ستتفهم الوضع غدا."ولعب صلاح دور البطولة في مواجهة تونس عندما صنع هدفا وسجل الآخر في الدقيقة 90 ليحول التعادل إلى فوز بنتيجة 3-2.وثأر منتخب مصر لهزيمته أمام تونس في ملعب رادس بالجولة الأولى للمجموعة، ورفع رصيده إلى 12 نقطة متساويا مع نسور قرطاج، ولكن الصدارة تبقى لتونس بفارق المواجهات المباشرة بعد تسجيل هدفين في مرمى مصر.وتقدم منتخب تونس بهدف نعيم السليتي في الدقيقة 13 وتعادل الفراعنة بهدف محمود تريزيجيه في الدقيقة 32 ثم تقدم باهر المحمدي لمصر في الدقيقة 60 وتعادل نعيم السليتي في الدقيقة 72، قبل أن يأتي الهدف الحاسم لصلاح.وبعد انتهاء المباراة بساعات أعلن النجم المصري في تغريدة على تويتر أنه سيتوجه إلى دبي.