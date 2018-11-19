ماذا, يجب, أن, نتناول, للحفاظ, على, وزن, صحي,

ويفيد موقع MedicalXpress، بأن العلماء يؤكدون أن هذه المواد الغذائية تساعد على تخفيض خطر الأمراض المزمنة.إضافة لهذا، دحض العلماء الأطروحات التي تفيد بأن هناك نسبة عامة للدهون والكربوهيدرات مناسبة للجميع.وفقا لرأي الخبراء، فمن الضروري إيلاء اهتمام خاص بنوعية المواد الغذائية، لذلك ينصحون بتناول الدهون غير المشبعة بدلا من الدهون المشبعة، وكذلك تناول الحبوب الكاملة والخضروات بدلا من الكربوهيدرات المعالجة.

توصل علماء كلية الطب بجامعة هارفرد وخبراء مستشفى الأطفال في بوسطن، إلى استنتاج يفيد بأنه للحفاظ على وزن صحي يجب تناول مواد غذائية فقيرة بالسكريات والحبوب المعالجة.

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