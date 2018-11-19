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العثور على لوحة بيكاسو المسروقة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عثرت الشرطة الرومانية على لوحة مسروقة للفنان العالمي بابلو بيكاسو تساوي مئات آلاف الدولارات.




وأكدت هيئة مكافحة الجريمة المنظمة في رومانيا "أن قوات الشرطة عثرت على لوحة"hed of Harlequin" المسروقة من متحف روتردام عام 2012 في منطقة Tulcea الرومانية".


ولم تفصح الهيئة عن الكثير من المعلومات حول الموضوع بعد، إلا أنها أكدت أن مواطنين هولنديين عثرا على اللوحة بالصدفة أثناء زيارة لهما إلى رومانيا، وقاما بإبلاغ سفارة بلادهما هناك، لتقوم الأخيرة بإبلاغ الشرطة التي سارعت بمصادرة اللوحة، وطلبت من الخبراء التأكد مما إذا كانت هي نفسها الأصلية التي فقدت منذ 6 أعوام تقريبا.


يذكر أن لوحة "hed of Harlequin" كانت قد سرقت عام 2012 مع 6 أعمال أخرى لفنانين مشهورين، وتم اكتشاف السارقين بعدها بعام تقريبا، لكن الشرطة لم تعثر بحوزتهم على المسروقات.




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