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أريحا: الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بقضية هتك عرض



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في أريحا برئاسة القاضي مهند العارضة وعضوية القاضي ايمن عليوي والقاضي بشير عوض واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم (م،ع) بتهمة هتك العرض خلافا لإحكام المادة 1/296 بدلالة المادة 201/ 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.



وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة لؤي شامية




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