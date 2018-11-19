جديد, من, سلسلة, فواكه, مزراحي, طفحوت:,

في إطار سلسلة الإيداعات "فاكهة الساعة"، يطلق بنك مزراحي طفحوت الإيداع الجديد المسمى إيداع أناناس. يدور الحديث عن إيداع حصري لبنك مزراحي طفحوت، وهو مقترح لزبائن جميع البنوك، حتى لمن ليس لديه حساب في مزراحي طفحوت، وذلك لمدّة متوسطة 3 سنوات حتى 6 سنوات، بحيث يتاح سحب الأموال في كل يوم عمل مع نهاية 3 سنوات فقط من يوم الإيداع مع ضمان فوائد رائعة خلال هذه السنوات الثلاث (فائدة مركبة).تجدر الإشارة الى أن من يستمر في الإيداع بعد 3 سنوات يجمّع فائدة إضافية تأخذ في الازدياد كل سنة من خلال الحفاظ على إمكانية سحب الأموال في كل يوم عمل. ويتيح الإيداع الجديد للزبائن الاستفادة من فوائد مغرية بشكل خاص، مقارنة بالفوائد المقدّمة في النظام المصرفي.يذكر أن إيداع أناناس الجديد يلائم المعنيين في الاستثمار لمدّة 3 سنوات حتى 6 سنوات، والذين لا يريدون الالتزام مسبقًا بفترة الإيداع، إنما يفضلون أن يحفظوا لأنفسهم الحق في إمكانية التوقف للتفكير في طريقهم المستقبلي بعد مرور 3 سنوات، وفيما إذا سيتخذون القرار بسحب الأموال بكل لحظة معطاة، أم الاستمرار في الاستفادةمن الفوائد الآخذة في التصاعد كل سنة.لمزيد من المعلومات، يمكن التوجه لفروع البنك أو لموظف البنك في مركز الاستثمارات على هاتف: 8860* .