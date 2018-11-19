تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جديد من سلسلة فواكه مزراحي طفحوت:



  |     |   اضافة تعليق




في إطار سلسلة الإيداعات "فاكهة الساعة"، يطلق بنك مزراحي طفحوت الإيداع الجديد المسمى إيداع أناناس. يدور الحديث عن إيداع حصري لبنك مزراحي طفحوت، وهو مقترح لزبائن جميع البنوك، حتى لمن ليس لديه حساب في مزراحي طفحوت، وذلك لمدّة متوسطة 3 سنوات حتى 6 سنوات، بحيث يتاح سحب الأموال في كل يوم عمل مع نهاية 3 سنوات فقط من يوم الإيداع مع ضمان فوائد رائعة خلال هذه السنوات الثلاث (فائدة مركبة).


تجدر الإشارة الى أن من يستمر في الإيداع بعد 3 سنوات يجمّع فائدة إضافية تأخذ في الازدياد كل سنة من خلال الحفاظ على إمكانية سحب الأموال في كل يوم عمل. ويتيح الإيداع الجديد للزبائن الاستفادة من فوائد مغرية بشكل خاص، مقارنة بالفوائد المقدّمة في النظام المصرفي.


يذكر أن إيداع أناناس الجديد يلائم المعنيين في الاستثمار لمدّة 3 سنوات حتى 6 سنوات، والذين لا يريدون الالتزام مسبقًا بفترة الإيداع، إنما يفضلون أن يحفظوا لأنفسهم الحق في إمكانية التوقف للتفكير في طريقهم المستقبلي بعد مرور 3 سنوات، وفيما إذا سيتخذون القرار بسحب الأموال بكل لحظة معطاة، أم الاستمرار في الاستفادة 

من الفوائد الآخذة في التصاعد كل سنة.

لمزيد من المعلومات، يمكن التوجه لفروع البنك أو لموظف البنك في مركز الاستثمارات على هاتف: 8860* .




كلمات متعلقة

جديد, من, سلسلة, فواكه, مزراحي, طفحوت:,

تابعونــا

افتتاح فرع جديد لشبكة noizz لملابس الاطفال في مجمع big الناصرة افتتاح فرع جديد لشبكة noizz لملابس الاطفال في مجمع big الناصرة 2018-12-13 | 21:30:56

افتتح في مجمع big fashion الناصرة الفرع الجديد لشبكة noizz المعروفة لملابس الاطفال وسط...

افتتاح برنامج برنامج بنك هبوعليم "مسار الأعمال في البلاد"‎ افتتاح برنامج برنامج بنك هبوعليم "مسار الأعمال في البلاد"‎ 2018-12-13 | 13:49:56

شارك نهاية الأسبوع الماضي العشرت من رجال الاعمال في افتتاح برنامج بنك هبوعليم...

كوكا كولا في البلاد تعرض: POWERADE المشروب الإيزوتوني الرائد كوكا كولا في البلاد تعرض: POWERADE المشروب الإيزوتوني الرائد 2018-12-13 | 13:07:10

المونديال والألعاب الأولمبية تعرض شركة كوكا كولا في البلاد المشروب الرياضي...

نبيذ شتوي بلمسات البرقوق والبهار والشوكولاطة نبيذ شتوي بلمسات البرقوق والبهار والشوكولاطة 2018-12-12 | 14:29:11

بمناسبة الشتاء "معصرة النبيذ سيچال" تطرح قطيفاً جديداً 2018 لنبيذ كبارنييه سوڤنيون...

متقاعد، 50 سنة من الجنوب يفوز بـ 5 ملايين شيكل باللوتو متقاعد، 50 سنة من الجنوب يفوز بـ 5 ملايين شيكل باللوتو 2018-12-12 | 14:24:40

وصل الفائز في سحب اللوتو الذي أجري في 1 ديسمبر ، 2018 ، إلى بيت مفعال هبايس بعد ظهر...

crazy line تستعد لاستقبال عيد الميلاد المجيد crazy line تستعد لاستقبال عيد الميلاد المجيد 2018-12-10 | 09:36:09

مع اقتراب الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد , من المهم للنساء المحتفلات بالعيد...

نزارين تورز تفتتح فرعها الجديد في كرمئيل نزارين تورز تفتتح فرعها الجديد في كرمئيل 2018-12-09 | 14:52:50

افتتحت شركة نزارين تورز للسياحة والسفر فرعها الجديد في كرمئيل، مساء اليوم...

سوار بنچال Limited Edition من فضة ستيرلنينچ بترصيع 12 حبة زركون بـ - 99 ش. بشروة فوق 499 ش سوار بنچال Limited Edition من فضة ستيرلنينچ بترصيع 12 حبة زركون بـ - 99 ش. بشروة فوق 499 ش 2018-12-08 | 23:49:45

في - Pandora: سوار بنچال Limited Edition من فضة ستيرلنينچ بترصيع 12 حبة زركون بـ - 99 ش. بشروة فوق...

إيكيا تعلن عن استرداد طاولة تُفتح موديل Glivarp إيكيا تعلن عن استرداد طاولة تُفتح موديل Glivarp 2018-12-08 | 18:58:41

إيكيا العالمية تُعلن عن استرجاع طاولة تفتح موديل Glivarp رقمها الترتيبي 20334700 و 50334708...

3400 منحة دراسية ، أكثر من 16 مليون شيكل للطلاب من المجتمع العربي بواسطة مفعال هبايس 3400 منحة دراسية ، أكثر من 16 مليون شيكل للطلاب من المجتمع العربي بواسطة مفعال هبايس 2018-12-06 | 15:09:52

أن تكون طالباً هو أن تشرع في طريق جديدة مثيرة ولكن أيضاً صعبة. يرى مفعال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سلام عبد الله اطلاق نار البعنة تمديد أمر منع حظر النشر تفاصيل قضية قتل الناصرة مسدس بندقية كارل جوستاف ضبط شرطة تفتيش سطو سلزيان طمرة ركاب حافلة الشرطة تمنع القدس الأقصى الاقصى المسجد تظاهرة حادث طرق مروع طريق قرب ايلات مصرع اصابة اخرين مستشفى الشرطة تماس كهربائي بيت المسنين قرية يركا دون اصابات اضرار اطفاء اخماد تماس كهربائي جناز كنائس شفاعمرو المسيح قداس احتفال مشاركة واسعة اصابة خطيرة اطلاق نار عسفيا قرية اسعاف شرطة تحقيق مستشفى العثور جثة رجل اصابات اطلاق نار قرية زكي كمال الاكاديمية العربية عرض الحرق العربي مسيرة عيد الميلاد المجيد الناصرة الشجرة اصاءة مدينة البشارة تستعد مراد صح عرابة مولودهما الاول محمد بعد 15 عاما انتظار زرق الله مصرع سائق دراجة نارية سيارة حادث طرق اصطدام شارع 5 اصابة اخر اسعاف شرطة حريق مجمع سكاني الكابري قرب عا نهاريا مصنع كابرين محطة اطفاء زفولونحي الامل نتسيرت عيليت مصادقة اقامة في تاريخ المدينة عربي قصر المطران عالقون معبر طابا انتظار ينتظرون منذ ساعات صباح اليوم الخميس فجر داعش الطيبة هيثم خلايلة حفل عيد اضحى مبارك شبان مدينة ملعب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com