متقاعدو, دبوريه, في, رحلة, الى, رام, الله, وبيت, لحم,

قام وفد من أعضاء المركز الثقافي للمتقاعدين في المركز الجماهيري دبوريه بزبارة مميزة الى عدد من مدن الضفة الغربية منها: رام الله, روابي, بيت لحم والخليل , حيث التقوا مع رؤساء بلديات تلك المدن.وقد زاروا العديد من المعالم مثل كنيسة المهد ومتحف التراث الفلسطيني وضريحي ياسر عرفات ومحمود درويش.كما أدوا صلاة الظهر في الحرم الابراهيمي في الخليل وتجولوا في البلدة القديمة, ومن الجدير ذكره انه رافق المجموعة مرشدون محليون في جميع المدن المذكورة.