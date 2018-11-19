روحاني:, سنستمر, بتصدير, النفط, وسنرد, في, 11, فبراير, على, أمريكا,

أكد الرئيس الإيراني، أن أمريكا كانت تريد أن ترى إيران في فوضى بتاريخ 4 نوفمبر، إلا أن الشعب الإيراني سيرد عليها بـ11 فبراير خلال إحياء الذكرى الـ 40 لانتصار الثورة الإسلامية.

وفي كلمة ألقاها حسن روحاني في مدينة خوي، التابعة لمحافظة أذربيجان شمال غربي إيران، قال إن "الأعداء كانوا يريدون أن يروا إيران في فوضى في الرابع من نوفمبر، إنهم كانوا يريدون أن يكون 4 نوفمبر يوما لحزن الشعب الإيراني، إلا أن شعب إيران بمقاومته وصموده، استعرض قوته وصموده أمام الأعداء في ذلك اليوم".وأضاف أن "شعبنا سيرد على أمريكا في 11 فبراير "الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية"وتابع "سنفهم جميع الأعداء أنهم لن يتمكنوا من تحقيق مآربهم، من خلال ممارسة الضغوط على الشعب الإيراني، بما فيها الضغوط الاقتصادية وإثارة المشكلات للجماهير".وصرح الرئيس الإيراني بأن "العقوبات الأمريكية على إيران جزء من حرب نفسية تشنها واشنطن على طهران، مصيرها الفشل وأن إيران ستواصل تصدير النفط".وأضاف "تلومنا أمريكا على فشلها في المنطقة من اليمن إلى العراق، لن نستسلم لهذا الضغط الذي يعد جزءا من الحرب النفسية ضد إيران".وتابع "فشلوا في إيقاف صادراتنا النفطية، سنستمر في التصدير".وشدد روحاني على أن "إيران ستمرغ أنف أمريكا بالتراب".