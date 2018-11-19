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عملاق إيطالي يراقب مبابي وأسينسيو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتمتع الثنائي المميز ماركو أسينسيو وكيليان مبابي، باهتمام بالغ من جانب عدد كبير من الأندية، للحصول على خدماتهما خلال الفترة المقبلة.



وذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن نادي يوفنتوس الإيطالي يراقب الإسباني ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد، والفرنسي كيليان مبابي موهبة باريس سان جيرمان.


وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس يراقب أسينسيو ومبابي، تحسبًا لرحيل ثنائي السيدة العجوز، الأرجنتيني باولو ديبالا والكرواتي ماريو ماندزوكيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وتابعت الصحيفة أن يوفنتوس قد يتخلى عن خدمات باولو ديبالا، حال حصوله على عرض مالي يصل إلى 140 مليون يورو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


وسيواجه نادي يوفنتوس، مواجهة شرسة للغاية من نظيره ريال مدريد الإسباني، حال قرر دخول سباق الحصول على خدمات كيليان مبابي




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