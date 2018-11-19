وفاة, المخرج, السوري, شامل, أميرالاي, عن, عمرالـ, 69, سنة,

توفي المخرج السوري ​شامل أميرالاي​ عن عمر ناهز الـ 69 سنة إثر معاناة مع المرض بعد مسيرة حافلة في السينما والدراما التلفزيونية عمل خلالها مع أجيال عدة من المخرجين السوريين كمخرج منفذ ومخرج مساعد.

أميرالاي من مواليد دمشق عام 1950 شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية كمخرج منفذ ومخرج مساعد منها في السينما أفلام “سوريون” و”الأم” و”ما يطلبه المستمعون” و”مريم” وغيرها.وفي الدراما التلفزيونية “إخوة التراب بجزأيه، جريمة في الذاكرة، يوميات مدير عام، أيام الغضب، الطويبي، بلقيس، الغالبون، وغيرها.