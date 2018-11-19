تعيين, بروفيسور, امير, يرون, محافظا, لبنك, إسرائيل,

قال محافظ بنك إسرائيل الجديد، بروفيسور امير يرون، على اثر القرار الحكومي بتعيينه للمنصب: "يسعدني قبول القرار الحكومي الذي يوصي رئيس الدولة بتعييني محافظًا لبنك إسرائيل. أود شكر رئيس الحكومة، وزير المالية وحكومة إسرائيل على وضع الثقة بي.

هذا فخر كبير بالنسبة لي اشغال هذا المنصب والذي أشغله على مدار السنوات أفضل الخبراء الاقتصاديين في إسرائيل. انا أدرك حجم المسؤولية وسأعمل كل ما بوسعي من أجل تحصين الاقتصاد الإسرائيلي واستمراريّة نموّه وحتى يستفيد الجمهور من ثمار ذلك. انا أشكر المحافظة التي تغادر المنصب، د. كرنيت فلوغ، والتي تنقل لي مؤسّسة تدار بشكل يدعو للفخر وتقود اقتصادًا مستقرًا ويواصل النمو، كما أشكر د. ندين بودو طراختنبرغ، التي تشغل اليوم منصب محافظة البنك حتى استلامي للمنصب الجديد. انا أشعر بالحماس للعودة إلى إسرائيل بعد سنوات في الولايات المتحدة للعمل الأكاديمي، وأرى في هذا المنصب قمّة مساري المهني".