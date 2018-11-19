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الأمير هاري وزوجته ميغان يفكران بمغادرة القصر الملكي نهائياً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ينتظر ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ بفارغ الصبر مولودهما الأول الذي من المنتظر ولادته في الربيع من العام المقبل.



وإستعداداً لهذا الحدث المنتظر أشارت مصادر ملكية بحسب تقرار صحفية إلى أن الثنائي يفكران في مغادرة الجناح المُخصّص لهما في ​قصر كينغستون​، وذلك رغبة في زيادة مساحة منزلهما استعداداً لاستقبال مولودهما، حيث إنّ الجناح المُخصّص لهما مُكوّن من غرفتي نوم.

 
وأضافت التقارير إلى أن قرارهما هذا يأتي على الرغم من أن أحد المُقرّبين من العائلة الملكية كشف أنّ ريتشارد، وهو ابن عم الملكة ودوق غلوستر الحالي ( 74 عاماً) وزوجته الدنماركية بيرجيت (72 عاماً)، قد خرج من الجناح الفاخر المكون من 21 غرفة لإفساح الطريق أمام الأمير هاري وميغان، كاشفاً عن رغبته في إخلاء الجناح ليقيم فيه الأمير هاري بعد زواجه وانتقال أسرته للإقامة في مكان آخر.



وتابعت المصادر أنه كان هناك نقاش حول إجراء تقسيم رسمي بين عقارات الأمراء وواجباتهم، حيث إنّهم الآن لديهم أسرهم ومسؤولياتهم المختلفة.




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