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توثيق جديد حول الشجار وجريمة قتل يونتان نويصري في الرينة



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أعد التقرير الزميل فرات نصار مراسل القناة الثانية الاسرائيلية وتم نشره ليلة امس في نشرة الاخبار المركزية .
توثيق جديد حول الشجار وجريمة قتل يونتان نويصري في الرينة




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