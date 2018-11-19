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توثيق جديد حول الشجار وجريمة قتل يونتان نويصري في الرينة
2018-11-19 12:26:51
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أعد التقرير الزميل فرات نصار مراسل القناة الثانية الاسرائيلية وتم نشره ليلة امس في نشرة الاخبار المركزية .
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توثيق جديد حول الشجار وجريمة قتل يونتان نويصري في الرينة
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