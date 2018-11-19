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غنايم يطالب بمعاقبة رجال شرطة أهانوا سائقا من عرابة



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بعث النائب مسعود غنايم (الحركة الاسلامية/ القائمة المشتركة) رسالة مستعجلة لوزير الأمن الداخلي جلعاد أردان يطالبه فيها فحص قيام رجال شرطة بتوقيف مواطن من قرية عرابة واستجوابه حول سيارته ورخصة سياقته بصورة مهينة تمس به وهدفها السخرية منه.

وجاء في رسالته ايضا: إنّ أفراد الشرطة مهمتهم فحص أوراق أو سيارة المواطن بصورة محترمة وليس بهذه الصورة التي شاهدناها وسمعناها في الشريط الذي تمّ نشره ويتم تداوله في مواقع الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. 


إنّ ما قام به أفراد الشرطة هو مسّ باحترام وكرامة السائق من مدينة عرابة وهو تجاوز لكل القيم الأخلاقية, ولذلك أطالب بتوقيفهم عن العمل ومعاقبتهم على ما قاموا به وعلى الشرطة رد الإعتبار لهذا المواطن الذي تمّت اهانته.  




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