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فيديو - ممثل الجالية الفلسطينية في تشيلي، نادي بالستينو يحرز كأس تشيلي للمرة الثالثة في تاريخه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توج ممثل الجالية الفلسطينية في تشيلي، نادي بالستينو، الليلة، بلقب كأس تشيلي لكرة القدم بفوز على ضيفه نادي أوداكس إيتاليانو بثلاثة اهداف لهدفين في لقاء الاياب للنهائي الذي جمعهما على استاد لا كيستيرنا في العاصمة سانتياغو.



وفاز ممثل الجالية الفلسطينية "بالستينو" بمجموع لقائي الذهاب والاياب بنتيجة أربعة اهداف مقابل هدفين، بعد فوزه بلقاء الذهاب بهدف نظيف سجله لاعبه الاورغواني دييجو شافيز.



وهذه هي المرة الثالثة في تاريخه التي يتوج فيها الفريق بلقب كأس تشيلي، وكان آخر لقب أحرزه عام 1977.


ولم يمهل نادي بالستينو ضيفه سوى 3 دقائق لافتتاح التسجيل عبر لاعبه ماتياس لوبيز، وعزز سيزار كورتيس من تقدم فريقه باحرازه الهدف الثاني في الدقيقة الـ37 من زمن الشوط الأول.


وقلص فريق أوداكس ايتاليانو النتيجة بهدف تحقق في الدقيقة الـ41 عبر لاعبه سيرجيو سانتوس، وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط عدل له اللاعب إيغناسيو جيلاردينو النتيجة، لينتيه الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثلهما.


وعاد اللاعب لويس خيمينز ومنح نادي بالستينو هدف التقدم الثالث في الدقيقة الـ54 من زمن اللقاء، ليبقى هذا التقدم مستمرا حتى النهاية، ليتوج ممثل الجالية الفلسطينية باللقب الثالث في تاريخه.




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