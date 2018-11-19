برشلونة, يفتح, ذراعيه, لنيمار,

أثار البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، الكثير من التكهنات حول مصيره مع بطل فرنسا، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على أوروجواي، بهدف دون رد.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بعد مباراة البرازيل وأوروجواي، أحد الصحفيين سأل نيمار عن إمكانية العودة إلى برشلونة، وجاء رده بابتسامة فقط دون قول أي كلمة، وكان غامضا في رد فعله حول أخبار عودته".وأضافت: "برشلونة يعرف رغبة نيمار في العودة، وهناك ترحيب سواء في غرفة خلع الملابس أو إدارة النادي، حيث يفتحون الأبواب لعودته".وتابعت: "وفقًا لمصادرنا فإن والد نيمار عرض ابنه على برشلونة الصيف الماضي".وأوضحت "الآن يفعل ذلك مرة أخرى، ليعود اللاعب للبارسا الصيف المقبل، حيث يُكرر ما فعله (والد نيمار) من قبل وهو نقل اللاعب للطرف الذي يدفع أعلى سعر، وفي برشلونة لا يمانعون عودته".ونوهت الصحيفة، بأن والد نيمار أيضًا عرض نجله على ريال مدريد، خاصة وأن اللاعب يمثل هاجس فلورنتينو بيريز، رئيس الملكي، والهدف الأبرز للموسم المقبل.وأشارت إلى أن الملكي "مستعد لتقديم عرض مميز، وهي النقطة التي يتفوق فيها ريال مدريد على برشلونة".ولفتت الصحيفة، إلى أنه رغم عدم وجود رغبة لدى بطل فرنسا في التفريط في اللاعب، لكن هناك اتفاق شفهي بين نيمار وإدارة باريس، يسمح بانتقال اللاعب مقابل 222 مليون يورو وهي قيمة انضمامه للنادي الفرنسي.وختمت الصحيفة بأن "الكلمة الأخيرة ستكون لإدارة باريس، والعودة لبرشلونة ليست مستبعدة".