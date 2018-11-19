إحدى, تهم, الإغتصاب, تَسقُط, عن, سعد, لمجرد.., إليكم, التفاصيل,

تطورات جديدة تشهدها قضية الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ الذي ما زال تحت الإحتجاز المؤقت في السجون الفرنسية بتهمتي إغتصاب.

وبعد كشف صديق له يدعى سفيان الحراق عن أنه تمّ تأجيل المواجهة التي قررتها المحكمة بين لمجرد والفتاة التي إتهمته بإغتصابها تحت تأثير المخدر قائلاً:” للأسف تأجيل مقابلة بين البنت وبين سعد ورفض القاضي التحقيق بإعطاء صراح مؤقت لـسعد ولكن المحامي سيعطي الأسبوع المقبل ضمانات أكثر للسماح بصراح مؤقت لسعد وأنشالله خير ومحامي متفائل وانشالله. لن ننساك أخويا العزيزأشار موقع “mediapart fr” إلى أنه أُسقطت عن لمجرد تهمة الاغتصاب من القضية الأولى، والتي اتهمته فيها الفتاة الفرنسية لورا بريول باغتصابها، وستتم محاكمته فقط بتهمة العنف والاعتداء الجنسي عن القضية عينها في العام 2019، وكذلك القضية الثانية المتّهم فيها في سان تروبيه.