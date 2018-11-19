تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

علاج جديد للتغلب على حساسية الفول السوداني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يعاني الكثير من الناس، خاصة الأطفال، من حساسية مفرطة من الفول السوداني، التي تحرمهم من تناول الكثير من الأطعمة الشهية، وقد تودي بحياتهم في بعض الحالات إذا تأخر العلاج، إلا أن دراسة جديدة أثبتت أنه من الممكن التغلب على هذه الحساسية تدريجيا.



وفي تجربة امتدت لمدة عام كامل، قام علماء بإعطاء كمية من بروتين الفول السوداني، لأطفال يعانون من حساسية مفرطة منه.


ومع مرور الوقت، الأطفال الذين لم يكن بمقدورهم تناول ولو جزء بسيط من حبة فول سوداني واحدة، أصبح بمقدورهم تناول حبتين كاملتين.


ويعتقد العلماء أنه يمكن بناء قدرة الجسم على احتمال الفول السوداني بشكل تدريجي، ليصبح من الممكن لأصحاب الحساسية المفرطة أن يقوا أنفسهم من خطر الوفاة، من جراء تناول الفول السوداني.


وقام باحثون من مستشفى إيفيلينا للأطفال وكلية الملك في لندن، بعمل دراسة، تقترح علاج الحساسية من خلال "العلاج المناعي".


وشملت الدراسة ما يقرب من 500 طفل من الولايات المتحدة وأوروبا، تم تقسيمهم إلى مجموعات، وإعطائهم حبوب من بروتين الفول السوداني وأخرى تضم مسحوقا لا تأثير له.


وتم زيادة الجرعة كل أسبوعين على مدار 6 أشهر، ثم استمر العلماء في إعطائهم جرعة ثابتة من بروتين الفول السوداني لـ6 أشهر أخرى.


ووجدت الدراسة أن حوالي ثلثي الأطفال (67 بالمائة) أصبح بإمكانهم تحمل 600 ملغ من بروتين الفول السوداني، مقارنة مع 4 بالمائة فقط من أولئك الذين حصلوا على الدواء الوهمي.




كلمات متعلقة

علاج, جديد, للتغلب, على, حساسية, الفول, السوداني,

تابعونــا

هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ 2018-12-17 | 18:37:45

يعاني عدد قياسي من الأطفال من الحساسية الغذائية في العالم، مع زيادة بنسبة 50% بين...

حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة 2018-12-17 | 14:30:00

يعالج الشاي الأخضر، أحد المشروبات الساخنة الأكثر شيوعا، العديد من المشكلات...

الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة 2018-12-17 | 12:15:18

تحلم النساء على الدوام بالحصول على بشرة صحية نابضة بالحياة، وحتى الرجال يرغبون في...

العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي 2018-12-17 | 08:31:43

يفضل أغلبية الرجال وضع المحفظة في الجيب الخلفي للبنطلون، ثم يجلسون على الكرسي...

طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد 2018-12-16 | 22:30:34

تشير دراسة أميركية إلى أن الأمهات اللائي يرضعن أولادهن بشكل طبيعي ستة أشهر أو...

لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة 2018-12-16 | 10:46:53

لحمايتك من البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء عليك بتناول عدة أطعمة ومشروبات تزيد...

لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا 2018-12-16 | 08:13:49

تشير دراسة دنماركية إلى أن الأشخاص المصابين بفشل في القلب، ويتم حقنهم بلقاح مضاد...

طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين 2018-12-15 | 15:04:02

هل تعاني من #الأرق؟ هل تستغرق وقتاً طويلاً في الفراش ليلا قبل أن تغط في نوم عميق؟...

حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد 2018-12-15 | 08:25:02

اكتشف باحثون أن حجم بؤبؤ العين يتغير بطريقة واضحة عندما نضطر لمواجهة مهام متعددة...

"ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ "ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ 2018-12-14 | 15:02:35

بينما يتلهف الباحثون عن جسد رشيق إلى الحمية الغذائية بكافة أنواعها، تنصح دراسة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نافورة الشهداء مدينة الناصرة تدشين حفل مشاركة واسعة علي سلام مضخة باطون انقلاب كفر كنا دون اصابات اضرار اقتحام مجهولون مدرسة الشروق مدينة طمرة سرقة ممتلكات اصابة شابين يركا اصطدام محطة باص حافلات سيارة حادث طرق مروع اسعاف شرطة حادث طرق ذاتي سخنين اصابة شرطة اسعاف فيديو الناصرة محاولة اطلاق نار سيارة دراجة نارية نتانياهو اعضاء كنيست عرب دخول زيارة الاقصى سطو محطة وقود الجنوب قرب رهط اقتلاع جهاز صرف الي كاسبومات مشتبهون ملثمون كاميرات مراقبة نضال حمزة طمرة حادث طرق مروع مصرع وفاة دون عمد قتل كحول ثم عكس السير اتهام شاب طبريا المدرسة الثانوية التكنولوجية سخنين تخرج تحتفل تخريج الفوج ال 17 مدرسة مدينةمصرع عامل ورشة بناء سقط عليه جسم ثقيل يافا تل ابيب حريق فندق جينوسار تمار شاطئ بحر طبريا هائل اطفاء مدينةالبروفيسور حسام حايك الناصرة يجتمع يلتقي لقاء عمل بيل جيتس مايكروسوفت حريق حقل اعشاب اخماد مار اطفاء المنارة ابتدائية عكا تدحرج شاحنة ثقيلة جرافة وايد قلط قرب اريحا مستشفى سائق اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com