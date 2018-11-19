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اصابة خطيرة بحادث بين شاحنة وتراكتور على مفرق عيلبون



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب مسن (70 عاما) باصابات خطيرة صباح اليوم الاثنين جراء تعرضه لحادث طرق مروع بين شاحنة وتراكتور زراعي على مفرق قرية عيلبون .



وتم نقل المصاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال علاجه هناك .


من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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