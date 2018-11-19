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بينيت : قررنا البقاء في الحكومة لمساعدة نتنياهو



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أعلن رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت صباح اليوم الإثنين، سحب مطالبه من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومنحه الفرصة لمواصلة النشاط الأمني، وعدم الانسحاب من الحكومة وتبكير الانتخابات.



وقال بينيت في مؤتمر صحفي: "إذا كان نتنياهو جادا في خطابه في التعامل مع القضايا الأمنية، نمنحه الفرصة لذلك، وعليه نزيل كافة مطالبنا وسنبقى في الحكومة".


وتابع: "اعتقد بأنني سأدفع ثمنا سياسيا في الأيام والأشهر القريبة بسبب ذلك، لكنني أفضل أن ينتصر نتنياهو علي سياسيا على أن ينتصر إسماعيل هنية علينا أمنيا".




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