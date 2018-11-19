مصرع, خليل, ابو, غانم, من, الرملة, رميا, بالرصاص, في, حولون,

لقي خليل ابو غانم (40 عاما) من الرملة مصرعه اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهولين خلال تواجده في سيارته بمدينة حولون .

الطاقم الطبي الذي وصل الى مكان الحادث حاول انقا ذحياة المصاب الى ان المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه في المستشفى .واستنفرت الشرطة الى مكان الحادث وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث التي لم تتضح خلفيته بعد .