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مصرع خليل ابو غانم من الرملة رميا بالرصاص في حولون



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي خليل ابو غانم (40 عاما)  من الرملة مصرعه اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهولين خلال تواجده في سيارته بمدينة حولون .




الطاقم الطبي الذي وصل الى مكان الحادث حاول انقا ذحياة المصاب الى ان المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه في المستشفى .


واستنفرت الشرطة الى مكان الحادث وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث التي لم تتضح خلفيته بعد .




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- فاعل خير

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