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2018-12-17 22:10:50
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2018-12-17 22:06:16
الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم
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2018-12-17 22:01:25
انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت
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2018-12-17 21:58:04
اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات
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2018-12-17 21:54:50
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2018-12-17 20:00:07
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2018-12-17 18:37:45
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2018-12-17 18:33:18
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2018-12-17 18:19:06
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بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة
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2018-12-17 18:10:25
المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد
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2018-12-17 16:14:57
ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص
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استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم
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2018-12-17 14:29:03
روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007
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اضرام النار بسيارة مواطن من طرعان دون اصابات
2018-11-19 10:46:23
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اضرام النار بسيارة مواطن من طرعان دون اصابات
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