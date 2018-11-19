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فيديو - مجهولان يضرمان النار بسيارة محاسب من قرية طرعان



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق شرطة الناصرة في ملابسات اقدام مجهولين فجر اليوم الاثنين على اضرام النار بسيارة المحاسب عبد الامين دحلة شقيق عماد دحلة الرئيس السابق لمجلس محلي طرعان .


وقد اسفر الحريق عن ارضار جسيمة في المبنى الخارجي للسيارة دون اصابات تذكر .

وتم اخماد الحريق في السيارة واستدعاء رجال الشرطة والاطفاء.

وقد باشر خبير الحرائق برفع البصمات والتحقيق في ملابسات الحريق الذي لم تتضح خلفيته بعد .




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