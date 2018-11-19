فيديو, يثير, الجدل, حول, علاقة, هيفاء, وهبي, بمدير, أعمالها,

من جديد عاد الجدل حول علاقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بمدير أعمالها محمد الوزيري، بعد انتشار فيديو لهما أثناء دخولها لحفلها الغنائي في دبي برفقته.

هيفاء وهبي، ظهرت في الفيديو والوزيري ممسك بيديها ويتجاوز بها حواجز الصحافيين والجمهور المصطف لاستقبالها، وهي منساقة خلفة بدون أي رد فعل منها.وأعادت التعليقات على الفيديو التساؤل حول العلاقة التي تربطهما، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تتحدث عن ارتباطهما.وكانت هيفاء وهبي، قد نُشر صور لها من رحلتها بباريس، وهي في أحضان الوزيري، الأمر الذي فسرها البعهض بأنها ارتبطت به وتقضي شهر العسل وقتها وهو الأمر الذي لم تعلق عليه هيفاء.كما أنها كانت سببًا رئيسيًا ليشاركها في أعمالها الدرامية التي قدمتها في السنوات الأخيرة ويظهر بها كممثل للمرة الأولى.وليست هذه هي المرة الأولى التي تخرج فيها شائعة زواج هيفاء وهبي ومدير أعمالها، حيث سبق وخرجت الشائعة لأول مرة عندما ظهرا يرتديان خاتمين متطابقين، لكنهما امتنعا تمامًا عن التعليق على هذا الأمر.هيفاء وهبي، أحيت حفلين مؤخرًا في دبي، وظهرت فيهما بإطلالة مثيرة للجدل، ففي الأولى اختارت جمبسوت فضي قصير، والثانية اختارت جاكيت مزخرف برسومات لأوجه مشاهير العالم، ونسقت معه بوت طويل يحمل نفس الرسومات وهوت شورت قصير.