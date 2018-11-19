خمس, قواعد, تحول, دون, الإصابة, بمرض, السكري,

يمكن تجنب الإصابة بمرض السكري في 80% من الحالات، ويجهل 50% من المصابين بالنوع الثاني من السكري هذه الحقيقة، لأن أعراض المرض لا تظهر إلا بعد فترة طويلة.

ومن أجل تجنب الإصابة بمرض السكري يجب اتباع قواعد معينة وهي على النحو التالي:القاعدة الأولى- التغذية المتوازنةمن وجهة نظر الخبراء، يزداد خطر الإصابة بالمرض عند تناول مواد غذائية ذات سعرات حرارية عالية غنية بالسكر ومكملات أخرى. كما يجب الامتناع عن تناول المواد الغذائية المصنعة أو تقليلها إلى الحد الأدنى، والدقيق الأبيض والأرز.كما يجب تناول الخضروات والفواكه لأنها تحتوي على الألياف الغذائية المفيدة. وكذلك يجب تناول البقوليات بانتظام لقلة السعرات الحرارية فيها.القاعدة الثانية- الحفاظ على وزن صحييؤكد الخبراء أن الوزن الزائد دليل على وجود مقاومة للأنسولين، التي على خلفيتها يتطور مرض السكري. لأن للدهون تأثير سلبي في مستوى السكر والكوليسترول في الدم، لذلك من المهم الحفاظ على وزن ثابت وعدم السماح بزيادته. لأنه كلما زادت نسبة الدهون في الجسم كلما ازداد خطر الإصابة بالسكري.القاعدة الثالثة- ممارسة النشاط البدنيمن الضروري استغلال أي فرصة سانحة للحركة. لذلك يجب على الشخص ممارسة النشاط البدني المعتدل ما لا يقل عن 150 دقيقة في الأسبوع، أو 75 دقيقة من النشاط البدني المكثف.القاعدة الرابعة- عدم التدخينتشير المعلومات العلمية إلى أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 30-40% مقارنة بغير المدخنين. يعود السبب في هذا إلى أن مواد دخان التبغ التي تدخل الجسم تسبب التهاب وأكسدة وتلف الخلايا.القاعدة الخامسة- الفحوص الدوريةإذا كان بين أفراد الأسرة والأقارب مصاب بالسكري، فمن الضروري جدا فحص مستوى السكر في الدم بصورة دورية، ومراجعة الطبيب الأخصائي عند ارتفاعه، لمعرفة نسبة مستوى السكر المعتمدة وهي 5.7 إلى 6.4.