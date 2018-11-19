فيديو, مذهل..موجة, ضخمة, تبتلع, راكب, أمواج, أسترالي!,

حصد مقطع فيديو، أظهر لحظة ابتلاع موجة ضخمة بارتفاع 20 مترًا راكب أمواج أسترالي، عددا كبيرا من المشاهدات.

وحدث ذلك عند شاطئ "نزار" بالبرتغال، حيث غطت موجة بلغ ارتفاعها 20 مترًا راكب الأمواج الأسترالي، راسل بيرك، البالغ 21 عاما من العمر، الذي لم يحافظ على توازنه في أعلى الموجة الضخمة التي ابتلعته.وانتهت هذه الحادثة الطريفة على خير، بعد أن انطلق صديق بيرك، سائق الدراجة المائية، لمساعدته فسحبه إلى الشاطئ من تحت الموجة.