ترك مشجع فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، المعروف ماريو ستيفانيني والملقب بـ "Il Doro"، وصية غريبة قبل وفاته، في 15 نوفمبر، عن عمر ناهز 77 عاما.

ووفقًا للتقاليد الإيطالية، فقد تم نشر إعلان حول هذا الأمر، والذي تضمن طلبا غير مألوف للمتوفى: "لا تجلبوا الزهور، فلتكن بدلا منها أهداف كريستيانو رونالدو".يذكر أن كريستيانو رونالدو (33 عاما) الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد انتقل الصيف الماضي إلى صفوف يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو، وأحرز بقميص البيانكونيري 8 أهداف في 12 مباراة ضمن الدوري الإيطالي.وسيخوض يوفنتوس مباراته القادمة، ضمن الجولة 13 من الكالتشيو، ضد ضيفه سبال، في 24 نوفمبر الجاري.