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وفد برلماني أردني يزور دمشق للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفيد أن وفدا من مجلس النواب الأردني غادر عمان، اليوم الاثنين، متوجها إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أمس الأحد أن وفدا أردنيا رفيع المستوى، سيزور سورية يوم الاثنين، وسيبحث "تعزيز التعاون البرلماني" المشترك بين البلدين.


كما تحدثت تقارير إعلامية أردنية أن الوفد سيجري لقاءات مع الرئيس بشار الأسد، ورئيسي الحكومة ومجلس الشعب، كما سيلتقي مع وزير الخارجية وليد المعلم.




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