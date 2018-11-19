حملة, تطعيمات, شملت, اعضاء, بلدية, الطيبة, وأهالي, المدينة, ضد, الأنفلونزا,

"غرام وقاية خير من قنطار علاج" إحتفاءاً بهذا المثل وقبل بدء موسم الشتاء، قام طاقم عيادة الطيبة الشمالية كلاليت بحملة تطعيمات شملت اعضاء بلدية الطيبة وأهالي الطيبة ضد مرض الأنفلونزا.ولكن ما هو هذا المرض وما هي طرق الوقاية منه وطرق العلاج؟ كيف يمكن أن نفرّق بين مرض الرشح ومرض الأنفلونزا؟ذكر مدير عيادة كلاليت في الطيبة الشمالية، الدكتور عمر مصاروة، أن أسباب هذا المرض هو فيروس من عائلة RNS حيث يوجد هنالك 3 أنواع رئيسية، أضيف مؤخرًا رابع لها، تصيب البشر وهي A, B, C, D.وأضاف أن الإصابة بالأنفلونزا تتم عادةً عن طريق الهواء، عن طريق السعال أو العطس، وحتى عن طريق لمس الأسطح الملوّثة. عوارض المرض عادةً ما تظهر بشكل مفاجئ وخلال يوم أو يومين حيث يشعر المصاب بإرتفاع حاد بدرجة حرارة الجسم، أوجاع بالرأس وجميع اعضاء الجسم، ضُعف الشهية وغيرها. وهنا لا بد من كلمة عن مرض الرشح الذي هو أيضاً إصابة مرضية فيروسية ولكنه مرض أسهل بكثير حيث يظهر بشكل تدريجي وأعراضه بسيطة.الوقاية من مرض الأنفلونزا، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية:يجب التطعيم، عبر حقنة أو الرش في الأنف، بالذات للفئات المُعرضة للخطر مثل الأطفال من جيل نصف سنة فما فوق، العاملين بمجال الصحة، النساء الحوامل، المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، الربو، أمراض القلب، الكلى، وأمراض الإنسداد الرئوي المزمن.يشدد خبراء كلاليت على أهمية التطعيم قبل شهر من انتشار المرض بين السكان، حتى يتمكن الجسم من تطوير الأجسام المضادة على النحو الأمثل.