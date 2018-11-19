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اصابة 11 شخصا اثر انقلاب حافلة عمال قرب ترشيحا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اسفر حادث طرق جراء انقلاب حافلة صغيرة قرب موشاف غورن قرب ترشيحا صباح اليوم الاثنين عن اصابة 11 عاملا منهم 6 رجال و 5 نساء بصورة طفيفة.



 تم نقلهم لمستشفى نهاريا لتلقي العلاج




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