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فعاليات متميزة في مدرسة اورط على أسم حلمي الشافعي عكا‎



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نظمت أسرة التربية الاجتماعية بمدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي بعكا مشروع ( أطرق الباب) ، بالتعاون مع جمعية مكافحة السرطان في المجتمع العربي بإشراف السيد فاتن غطاس ، وبدأ المشروع بمحاضرات توعية وإرشاد، من قبل الإخصائية ندين عكري والتي بدأت تلك المحاضرات لطبقة السابع بإشراف المربية منارعلي مركزة طبقة السابع ، وقد تم إختيار صفين من الطبقة السابع4 والصف السابع5 ، وذلك من تاريخ 3-10-2018 ولمدة أسبوع ، حول أهمية وخطورة  مرض السرطان اللعين، وركزت على أهمية التطوع في جمع التبرعات المالية لمساعدة هؤلاء المرضى، في دعمهم بالأنشطة المختلفة والتي تمنحهم راحة من العلاج،وفي تاريخ 14-10-2018 كان يوم التطوع حيث تم توزيع الطلاب للحمله،وقد تم جمع مبلغ 668 شيقل، وقد حصل كل طالب وطالبة من الذين إشتركوا بتلك الحملة على شهادات تقدير ، من قبل جمعية مكافحة السرطان في المجتمع العربي، وقد اشرف على تلك الفعالية الأستاذ صالح اسدي مركز التربية الاجتماعية بالاعدادية.

وقد نظمت أسرة التربية الاجتماعية والمستشارة رلى حمادة برنامج ( تجارب تغُير الحياة) وهي عروض تربوية مميزة وعصرية بأسلوب سينمائي، محفزة للحواس وثلاثية الابعاد وتفاعلية، بالننسيق مع شركة إل.سي.آي ، وذلك في المركز الثقافي التابع للمركز الجماهيري بعكا القديمة، وفي يوم الخميس الموافق 25-10-2018 ، تم عرض فعالية (المخدرت) لطبقة التاسع بإشراف المربية سوزان زيدان مديرة بيت التاسع والعاشر والاستاذ  صالح اسدي مركزطبقة التاسع والمربين والمربيات وبحضور طلاب طبقة التاسع الذين أستمتعوا بالعرض حيث جسد موضوع المخدرات من خلال رحلة إلى أعماق جسم الإنسان للتعرف على مختلف تأثيرات السموم المدمرة للجسم، وكذلك إيجاد الحلول وطرق الوقاية السليمة للتخلص من تلك السموم، وتجنب الوقوع فريسة لهذة الآفة الخطيرة.   


كذلك كان هناك عرض لطبقة الحادي عشر بإشراف المربية نهاية قربي مديرة بيت الحادي عشر والثاني عشر والمربين والمربيات، وبحضور طلاب طبقة الحادي عشر،حيث تم عرض فعالية ( السياقة تحت تأثير الكحول) وكانت فعالية مميزة حيث أوضحت مدى الخطورة اثناء السياقة تحت تأثير الكحول، وأيضا التعب، والسياقة بسرعة،أو السياقة بدون تركيز، والسياقة مع إستعمال الهاتف الخليوي، وتتضمن العرض تقديم نصائح عملية للسياقة السليمة.


وفي يوم الاحد الموافق 28-10-2018 تم عرض فعالية ( حماية البيئة) لطبقة السابع بإشراف المربية منارعلي مركزة طبقة السابع المربين والمربيات وبحضورطلاب طبقةالسابع، حيث تم عرض كيفية المحافظة على البيئة من خلال البيت، المدرسة،والبيئة، وذلك باساليب حديثة تهدف إلى المحافظة على مستقبل الكرة الأرضية.


وكان هناك عرض لطبقة الثامن بعنوان( العنف) بإشراف المربية ميري أسعيد ، والمربيات والمربين وبحضور طلاب طبقة الثامن ،حيث تم عرض فيلم تربوي عن أنواع العنف سواء في المدرسة أو الشارع،أيضا من خلال شبكة الإنترنت،  وقدم الفيلم طرقاً للمساعدة على تغيير المواقف السلوكية للشباب للطرق السلمية في التعامل اليومي مع الآخرين.


وقد عبر الأستاذ محمد حجوج مدير المدرسة عن سعادته بتلك الفعاليات والتي تغرس في الطلاب القيم الاجتماعية السليمة وتثقل من شخصياتهم المستقبلية، كما شكر كل من السيد لؤي فارس مدير المركز الجماهيري، والسيد زاهر حزبون مركز الفعاليات بالمركز  الثقافي لإستضافتهم طلاب المدرسة، كما أشاد الأستاذ وفيد منصور مدير الإعدادية بتنظيم وإقامة تلك الأنشطة الاجتماعية لزيادة الوعي والمعرفة لدى طلاب المدرسة، وقد أشرف على تلك الفعاليات كل من الأستاذ ميلاد خليل مركز التربية الاجتماعية، الأستاذ صالح اسدي مركز التربية الاجتماعية بالاعدادية، والأستاذ إدمون بدين موجة مجلس الطلاب الذين قاموا بالإشراف والتنظيم خلال الفعاليات، واشرف على الإعلام والتسويق السيد محمد باب الله.




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