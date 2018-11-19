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ارتفاع حصيلة حرائق كاليفورنيا الى 77 قتيلا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ارتفعت حصيلة حريق ولاية كاليفورنيا الأكثر دموية في تاريخها، إلى 77 قتيلا.



وجاء في بيان صادر عن مسؤول شرطة منطقة بيوت، "لقد تم العثور على جثة" ما يرفع الحصيلة في حريق كامب فاير، الذي اندلع قبل عشرة أيام في شمال كاليفورنيا الى 77 قتيلا.


وأضاف أن عدد المفقودين جراء الحريق تراجع الى 993 بعدما كان وصل الى 1200.


وكانت الحصيلة السابقة تشير الى مقتل 76 شخصا.


ودمرت الحرائق أكثر من 10 آلاف منزل في منطقة تعادل مساحتها مساحة شيكاغو وأدت الى محو منطقة باراديس بالكامل تقريبا عن الخارطة.


وفر آلاف الأشخاص فيما لجأ آخرون الى الكنائس أو خيم.




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