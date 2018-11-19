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فيديو - مصرع شخص واصابة اخرين بحادث طرق قرب طبريا
2018-11-19 09:04:52
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مصرع شخص واصابة اخرين بحادث طرق قرب طبريا
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