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مصرع الاسير المحرر وسام خليل (41 عاما) من البعينة نجيدات واصابة زوجته بحادث طرق بمنطقة طبريا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



لقي الاسير المحرر وسام زكي خليل (41 عاما) من البعينة نجيدات مصرعه , واصيبت زوجته 36 عاما باصابات خطيرة وشخص اخر اصيب باصابات متوسطة اثر تعرضهم لحادث طرق مروع بين سيارتين احداها من نوع تندر وحافلة ركاب , وذلك على شارع 65 قرب مفرق الشجرة ايلانيا .


وتم نقل المصابة الى مستشفى رمبام في حيفا بمروحية فيما نقل المصاب الثالث الى مستشفى هعيمك في العفولة لاستكمال علاجهما هناك .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث , حيث اتضح ان سائق السيارة الذي توفي كان يقود سيارة من نوع تندر وكانت برفقته المرأة المصابة حيث اصطدمت سيارتهما بشكل مباشر بالحافلة .




وجاءنا من كايد ظاهر الناطث بلسان سلطة الاطفا ءوالانقا القطرية صباح اليم الاثنين :" لقي شخص مصرعه واصيب ٣ اخرين اثر حادث طرق بين حافلة باص و٣ سيارات خصوصيه بالقرب من معسكر نفتالي منطقة طبريا.


طواقم الاطفاء والانقاذ عملت على تخليص العالقين من داخل السيارات وتمكنت من تخليصهم احدهم كان قد فارق الحياه داخل السياره .


في حين تم نقل المصابين الاخرين الى المشفى لتلقي العلاج.




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