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لقطات مؤلمة لما خلفته حرائق غابات كاليفورنيا
2018-11-19 08:31:17
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فيديو صامت.. هذا ما بقي من كاليفورنيا!
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