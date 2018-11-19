جريزمان:, من, الصعب, رفض, برشلونة.., وأردت, مزاملة, ميسي,

أكد الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، أن فترة الانتقالات الصيفية الماضية كانت صعبة عليه، لأنه كان على وشك الانتقال إلى برشلونة، والرحيل عن قلعة الروخي بلانكوس

وقال جريزمان في تصريحات نقلها "موقع "le10 sport" الفرنسي: "عندما رفضت برشلونة كانت لحظة معقدة للغاية".أضاف: "كان من الصعب علي رفض برشلونة، بسبب الإغراءات الكثيرة التي كانت معروضة علي، لكني في النهاية رفضت الانتقال إلى البلوجرانا".وتابع: "أتلتيكو مدريد بذل مجهودا كبيرا لإبقائي مع الفريق، شعرت أنهم يريدون بقائي بالفعل، زاد راتبي، الجميع يتحدث معي، الجماهير تهتف لي، ربما كنت أريد مزاملة ميسي، لكن المسؤولين في الروخي بلانكوس فعلوا كل شيء لإثبات أنني لاعب مهم، وفي منزلي، لذلك أدركت أنني يجب ألا أغادر، لقد كانت لحظة صعبة، ومعقدة".جدير بالذكر أن جريزمان كان على وشك الانتقال إلى برشلونة في الصيف الماضي، لكن اللاعب رفض في النهاية، وجدد عقده مع أتلتيكو مدريد.