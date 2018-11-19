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أصالة تطرح أغنية جديدة لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طرحت الفنانة السورية ​أصالة​ أغنية جديدة بعنوان "المصطفى" لمناسبة ​ذكرى المولد النبوي الشريف​ الذي يصادف هذا العام نهار الثلاثاء في الـ20 من الشهر الجاري وذلك عبر "يوتيوب".



الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع أشرف البرنس وميكس وماستر هاني محروس.


ويشار إلى أن آخر أعمال أصالة كانت أغنية الحقيقة من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان وليد سعد، توزيع إسماعيل تونش بلاك، وتريات هاني فرحات، مكس وماستر طارق مدكور، والتي تحقق نجاحاً كبيراً حيث شارف عدد مشاهديها عبر "يوتيوب" على الـ6 ملايين.




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