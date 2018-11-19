حيفا, تحتضن, هاكاثون, المدارس, الثانوية, 2018, القطري, الاضخم,

اجتمع في استاد سامي عوفر بمدينة حيفا يوم الاحد 11.11 المئات من طلاب المدارس الثانوية العربية في مسابقة ماراثونية لتطوير حلول تكنولوجية تعنى بحاجات وتحديات يومية متعددة، وذلك في منافسة مكثفة لمدة يوم واحد تنتهي بحفل اختتامي لتتويج الفائزين في المسابقة.

يُنظم هاكاثون طلاب المدارس الثانوية هذا للمرة الرابعة على التوالي في المجتمع العربي، وللمرة الأولى على مستوى قطري وذلك بمشاركة أكثر من 250 طالب وطالبة (50 فرقة) الذين يتنافسون على ترجمة أفكار هادفة لتطبيقات عملية محوسبة، بالإضافة الى مئات المشاركين من الطلاب واولياء الأمور والمدرسين، من كل انحاء البلاد. الهاكاثون بمبادرة من مؤسسة تسوفن وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبدعم من جهات عديدة.هذا وقد شارك العشرات من المهندسين العاملين في صناعة الهايتك في الهاكاثون كمرشدين (Mentors) وذلك لمساعدة الفرق المتنافسة على ترجمة افكارها الهادفة لحلول عملية واخراجها الى حيز النور كتطبيقات محوسبة عملية، ويقوم على التحكيم مجموعة بارزة من أصحاب الخبرة والرياديين في الهايتك والعلوم والإدارة والاقتصاد، حيث قام الحكام بتتويج الفرق الفائزة بالجوائز القيّمة والتي تشمل مشاركة الفريق الفائز بالمرتبة الأولى في مؤتمر تكنولوجي في أوروبا، اما الفريق الفائز في المرتبة الثانية فسيفوز بحواسيب نقالة، وسيفوز الفريق في المرتبة الثالثة بأجهزة لوحية محوسبة، حيث توّجت مدرسة مار الياس – عبلين بالجائزة الاولى بالإضافة الى دعم كافة المشاريع الطلابية الناشئة من خلال برامج تطوير المبادرات الريادية لمؤسسة تسوفن.يأتي تنظيم هاكاثون طلاب المدارس الثانوية بهدف خلق حراك وتحفيز بين الكفاءات الشبابية لزيادة مدى انكشاف الطلاب على صناعة الهايتك والعلوم الدقيقة وامكانيات الانخراط بها علمياً وعملياً، وتشجيع التفكير والتعاون على الابداع والابتكار والمبادرة والريادة التكنولوجية.