توقعات, باستقالة, الوزيرين, بنيت, وشاكيد, وتفكيك, الائتلاف,

في خضم الأزمة الائتلافية الناجمة عن استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، يدلي اليوم قطبا حزب البيت اليهودي، الوزيران نفتالي بينت وأييلت شاكيد، ببيان سياسي. وفي حال إعلانهما عن استقالتهما وانسحاب حزبهما من الائتلاف الحكومي، يُتوقع إجراء انتخابات مبكرة في مارس اذار القادم.

ورأت الوزيرة شاكيد ان الحكومة الحالية لم تعد يمينية، وان الأمر الوحيد الذي يبرر استمرارها حتى تشرين الثاني نوفمبر المقبل هو احداث الوزير نفتالي بينت نقلة نوعية في الأمن تستعيد هيبة الردع الإسرائيلية التي ضاعت على حد تعبيرها تحت الوزير المستقيل افيغدور ليبرمان. ودعت الوزيرة شاكيد في مقابلة إذاعية صباح اليوم الى اجراء الانتخابات العامة المقبلة في اقرب وقت ممكن لتشكيل حكومة جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو يكون "البيت اليهودي" اقوى حزب الى يمينه.وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أكد معارضته الشديدة لتبكير الانتخابات. ومع ذلك، احتفظ نتنياهو بحقيبة الدفاع ورفض الاستجابة لمطلب حزب البيت اليهودي إسنادها إلى بينت.وحدد الوزيران رئيس حزب كلنا موشيه كحلون, ورئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت يوم السادس والعشرين من شهر مارس اذار المقبل كموعد لاجراء الانتخابات العامة للكنيست اذا فشلت المساعي لحلحلة ازمة الائتلاف الحكومي.