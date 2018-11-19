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هبوط شعبية ماكرون مع استمرار الاحتجاجات على زيادة الضرائب على الوقود



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهر استطلاع للرأي، الأحد، أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت في الأسابيع القليلة الماضية مع استمرار الاحتجاجات على زيادة الضرائب على الوقود في مختلف أنحاء البلاد، وذلك في أحدث مؤشر على الاستياء من الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها الرئيس.



وأفاد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إيفوب بين يومي 9 و17 نوفمبر، ونشرته صحيفة (جورنال دو ديمانش) وشمل قرابة ألفي شخص، بأن 25 في المئة فقط من المشاركين عبروا عن رضاهم عن ماكرون بعد أن كانت النسبة 29 في المئة في أكتوبر. حسب رويترز.


وتجاهل ماكرون، الذي تولى السلطة قبل 18 شهرا بوعد بتغيير صورة الاقتصاد وإصلاح المؤسسات، نسب شعبيته المتدنية ودفع بسلسلة إصلاحات من بينها تخفيف قوانين التعيين والفصل من الوظائف.


كان سائقون ومتظاهرون قد أغلقوا طرقا في أنحاء متفرقة من فرنسا السبت واتهم الكثيرون منهم ماكرون بأنه لا يشعر برجل الشارع. وخرجت المظاهرات في إطار حملة شعبية أطلق عليها اسم "السترات الصفراء" واجتذبت قرابة 288 ألف محتج.




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