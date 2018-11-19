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الجيش السوري يستعيد مواقع من داعش في السويداء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انسحب المئات من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي من قلب منطقة جبلية جنوب شرقي سوريا، بعد السيطرة عليها أكثر من ثلاثة أشهر في مواجهة هجوم ضخم من الجيش السوري وحلفائه لسحقهم، وذلك حسبما قال مقاتلون من المعارضة وسكان، الأحد.



وأضافوا أن مقاتلي داعش الذين كانوا متحصنين في جبال تلول الصفا الواقعة بشرق محافظة السويداء بدأوا انسحابهم في الأيام القليلة الماضية، مع اقتراب دبابات الجيش السوري المدعومة بغارات جوية عنيفة من آخر معاقلهم.


وقال زعماء محليون في مدينة السويداء، إن قوات الجيش وفصائل متحالفة معها تكبدت خسائر فادحة خلال محاولات استمرت أسابيع للتقدم في عمق تلك المنطقة الجبلية البركانية التي أدت أرضها الوعرة إلى جعلها منذ فترة طويلة ملاذا مثاليا للهاربين والمعارضين.




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