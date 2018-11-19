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الكرملين: نتوقع أن ينقل بينس رسالة بوتين لترامب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعتبر الكرملين أن العلاقات الروسية الأمريكية لن تشهد قريبا أي انفراج ويأمل بنقل نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، للرئيس، دونالد ترامب، رسالة نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.




وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مقابلة مع قناة "روسيا-1" التلفزيونية، اليوم الأحد: "ليس هناك أي انفراجات حتى الآن، ولا يتوقع اختراقات في الاتجاه الأمريكي".


واعتبر بيسكوف أنه ينبغي في الوقت الراهن انتظار نتائج اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب خلال قمة مجموعة الـ20 للدول الصناعية الكبرى في الأرجنتين يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر.  




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