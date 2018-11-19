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رسميا.. الجزائر رابع دولة عربية تبلغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصبح منتخب الجزائر رابع منتخب عربي يتأهل إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، عقب فوزه العريض على مضيفه التوغولي (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما الأحد.



وأحرز رباعية منتخب "محاربي الصحراء" كل من، رياض محرز (د. 15، 30)، ويوسف عطال (د. 28)، وبغداد بونجاح (د. 90). بينما سجل اللاعب التوغولي لابا كودجو فودوه هدف بلاده اليتيم، في الدقيقة 55 من عمر المباراة.



ورفع منتخب الجزائر رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 10 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة، وأصبح رابع منتخب عربي يبلغ نهائيات بطولة القارة السمراء، بعد كل من مصر وتونس والمغرب.




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