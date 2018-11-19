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الأونروا تتجاوز أزمة التمويل الخانقة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بيير كرينبول، إن المنظمة تمكنت من تجاوز أزمة التمويل الخانقة التي نجمت عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف تمويلها.



واعتمدت "أونروا" على ميزانية قدرها 1.2 مليار دولار لـ2018، لكنها واجهت فجوة قدرها 446 مليون دولار عندما أعلنت إدارة ترامب أنها ستقطع الدعم عن الوكالة الأممية، وفقاً لما ذكرته وكالة "معاً" الفلسطينية أمس السبت.


وقال المفوض بيير كرينبول للصحافيين في جنيف، إن "الوكالة ردت على الضغوطات المالية غير المسبوقة التي تعرضت لها عبر السعي للحصول على دعم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فجمعت بذلك 382 مليون دولار لتقلص العجز لهذا العام إلى 64 مليون دولار فقط. وأعرب عن أمله في تقليص الفجوة أكثر خلال الأسابيع المقبلة".




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